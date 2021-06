Usa, Joe Biden vuole incontrare il presidente cinese Xi

ansa

Il presidente americano Joe Biden intende incontrare il presidente cinese Xi Jinping e l'occasione potrebbe essere data dal G20 in Italia. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza di Biden, Jake Sullivan. "Abbastanza presto, ci metteremo a sedere per elaborare la modalità giusta per coinvolgere i due presidenti - ha detto -. Ora, potrebbe essere una telefonata, un incontro ai margini di un vertice internazionale o qualcos'altro".