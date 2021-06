Usa, Joe Biden: violenza armata è epidemia, è ora di finirla

Ansa

"In questa giornata di sensibilizzazione sulla violenza armata, indosso l'arancione in onore degli americani uccisi ogni giorno dalla violenza armata e dei sopravvissuti e delle famiglie che vivono con le conseguenze. E' un'epidemia di salute pubblica ed è ora che la finiamo. Esorto il Congresso ad agire per salvare vite umane". Lo scrive su twitter il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.