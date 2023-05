Joe Biden: Congresso Usa agisca, fare di più sulle armi

Joe Biden chiede al Congresso Usa di "fare di più" per ridurre la violenza delle armi da fuoco: "Il Congresso deve agire".

Lo scrive il presidente americano in un editoriale su Usa Today, in occasione del primo anniversario della strage di Buffalo, quando un ragazzo aprì il fuoco in un supermercato frequentato soprattutto da afroamericani e uccise 10 persone. "Continuerò a perseguire ogni strada legale" per combattere la piaga delle armi da fuoco "ma il mio potere non è assoluto. Il Congresso deve agire".