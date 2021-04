Usa, Joe Biden: "Basta preghiere, è l'ora di fermare le armi"

Ansa

"Basta preghiere, è il tempo dell'azione per fermare una volta per tutte la violenza delle armi". Lo evidenzia il presidente americano, Joe Biden, ricordando la strage delle ultime ore in Carolina del Sud, in cui sono rimaste uccise cinque persone tra cui due bambini. Rivolgendosi ai critici della riforma sulle armi, afferma: "La stretta non interferirà in alcun modo con il Secondo emendamento della Costituzione. Sono argomentazioni fasulle".