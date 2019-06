Usa-Iran, cresce la tensione: Trump ha avvisato Teheran di "un attacco imminente" poi annullato

Nel messaggio inviato all'Iran, tramite l'Oman, il numero uno della Casa Bianca "ha detto di essere contro la guerra e di voler parlare con Teheran di varie questioni e ha dato un breve tempo per una risposta, ma questa è materia di decisione della Guida Suprema Ali Khamenei".



"Non è chiaro se Trump abbia solo cambiato idea o se l'amministrazione abbia rivisto il piano per problemi logistici. Non è chiaro neanche se gli attacchi siano solo posticipati", sottolinea il New York Times. L'attacco sarebbe dovuto avvenire prima del tramonto di venerdì in Iran per minimizzare il rischio per i civili. La Casa Bianca si è spaccata sul piano: secondo indiscrezioni, il segretario di stato Mike Pompeo, il consigliere alla sicurezza nazionale John Bolton e il direttore della Cia Gian Haspel erano a favore di un attacco.



A essere scettici erano invece i funzionari del Pentagono, convinti che una tale azione avrebbe causato un'escalation mettendo a rischio le forze americane nell'area. I leader del Congresso erano stati informati dei piani dell'amministrazione nel corso della riunione tenutasi giovedì nella Situation Room della Casa Bianca.



A causa delle tensioni le grandi compagnie aeree mondiali hanno modificato le proprie rotte. Lufthansa, British Airways, Klm e Qantas hanno annunciato che i loro aerei non sorvoleranno lo stretto di Hormuz ed il Golfo dell'Oman.



Per quanto riguarda l'abbattimento del drone americano, l'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite, Majid Takht-e Ravanchi, ha inviato una lettera al segretario generale dell'Onu Antonio Guterres per riferire i dettagli dell'accaduto. "Il drone americano abbattuto ieri dall'Iran ha ricevuto ripetuti avvertimenti radio di non entrare nello spazio aereo di Teheran". L'ambasciatore ha inoltre ribadito che il velivolo era "impegnato in una chiara operazione di spionaggio".