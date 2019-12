Usa, ira di Trump: "L'impeachment è una vergogna"

"Questo impeachment è una vergogna e una disgrazia per il Paese". Così Donald Trump ha commentato il voto della commissione giustizia della Camera. "E' un imbarazzo per il Paese", ha quindi aggiunto. La parola passa ora all'Aula: il voto appare tuttavia scontato data la larga maggioranza dei democratici. Trump sarebbe così il terzo presidente della storia ad essere messo in stato d'accusa.