Iran, Stati Uniti invitano i propri cittadini a lasciare la Repubblica islamica

Gli Stati Uniti hanno chiesto agli americani in Iran di lasciare immediatamente il paese o comunque di "tenere un profilo basso" ed essere "sempre in contatto" con famiglia e amici, "a causa di misure di sicurezza rafforzate, chiusure stradali, interruzioni dei trasporti pubblici e blocchi di internet". Questo l'avviso sul sito dell'ambasciata virtuale a Teheran che invita i propri cittadini a valutare la possibilità di lasciare la Repubblica islamica, possibilmente in sicurezza via terra, verso l'Armenia o la Turchia. In caso contrario, si avverte, "trovate un luogo sicuro, evitate le manifestazioni, mantenete un profilo basso.