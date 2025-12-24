Usa, investì e uccise un pedone durante una diretta: arrestata tiktoker

Una tiktoker accusata di aver investito e ucciso un pedone durante una diretta streaming alla guida della sua auto in un sobborgo di Chicago, è stata arrestata. Lo riferiscono i media Usa citando la polizia e la famiglia della vittima. Tynesha McCarty Wroten, 43 anni, conosciuta dai suoi follower come Tea Tyme, è stata arrestata per il suo coinvolgimento nella morte del 59enne Darren Lucas, ha dichiarato il tenente Paul Kehrli del dipartimento di polizia di Zion, in Illinois. Il genero di Lucas, Chris King, ha dichiarato che la sua famiglia è stata informata che Wroten è accusata di omicidio colposo.