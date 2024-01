Usa, intesa bipartisan sul tetto di spesa a 1.600 miliardi di dollari

I leader del Congresso Usa hanno raggiunto un accordo bipartisan su tetto della spesa pubblica, fissandolo complessivamente a circa 1.600 miliardi di dollari per l'attuale anno fiscale, di cui 886 miliardi per la difesa (+3%) e quasi 773 per le altre voci (senza alcun incremento).

Il Congresso ora ha 12 giorni di tempo per negoziare e finalizzare il testo prima del 19 gennaio, quando scatterebbe un primo parziale shutdown. Restano però alcuni nodi, tra cui le richieste dei repubblicani per un giro di vite al confine col Messico