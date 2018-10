Usa, intercettati pacchi sospetti: due indirizzati a Obama e Clinton | Evacuato il Time Warner Center a New York

Il Secret Service ha spiegato che nel caso di Bill e Hillary Clinton l'ordigno è stato rinvenuto martedì sera negli uffici che l'ex presidente e l'ex segretario di stato Usa hanno all'interno della loro residenza nella località di Chappagua, nello Stato di New York. Nel caso di Barack Obama l'esplosivo è stato trovato in mattinata nella posta del suo ufficio di Washington.



"Stessa mano dietro alle bombe a Obama, Clinton e Soros" - I tre ordigni sarebbero simili a quelli trovati nella residenza nello stato di New York del miliardario filantropo George Soros, uno dei principali finanziatori del partito democratico e accusato dalla destra, da alcuni repubblicani e dai sostenitori di Donald Trump di essere dietro alla carovana di migranti in arrivo al confine sud degli Usa. Gli ordigni appaiono rudimentali ma funzionanti e "dovrebbero essere frutto della stessa mano". Lo afferma il Secret Service che ha avviato un'indagine a tutto campo. Al lavoro anche l'Fbi per identificare i responsabili.



A New York evacuato il Time Warner Center per un pacco bomba - Il Time Warner Center Center di New York, nel cuore di Manhattan a Columbus Circle, è stato evacuato per la presenza di un sospetto ordigno: lo riporta la Cnn che ha i suoi uffici proprio all'interno del complesso. L'emittente ha parlato di un pacco simile a quelli indirizzati alla Clinton, e a Obama. La polizia di New York ha confermato, in una conferenza stampa, di aver trovato un pacco con polvere bianca e un ordigno esplosivo carico.



Plico esplosivo inviato ad Andrew Cuomo - Un altro ordigno esplosivo è stato inviato all'ufficio a Manhattan del governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo. Lo ha fatto sapere lui stesso, citato dai media locali: "Non saremmo per nulla sorpresi se ne fossero scoperti altri". Ha aggiunto che di quel dispositivo si stanno occupando esperti e investigatori.



Pacco indirizzato all'ex capo della Cia - Il pacco recapitato alla sede newyorkese della Cnn era indirizzato all'ex direttore della Cia John Brennan. Lo hanno riferito fonti municipali e delle forze dell'ordine locali. Brennan è spesso ospite della Cnn in veste di commentatore ed è noto per le sue posizioni critiche nei confronti del presidente Donald Trump.



"I residenti si mettano al riparo" - Dopo il rinvenimento dell'ordigno, la polizia di New York ha chiesto ai residenti nell'area nei pressi di Columbus Circle, sulla 58esima strada fra Columbus e Eight Avenue, di mettersi al riparo immediatamente. Tutti i cittadini interessati hanno ricevuto un messaggio di allerta sul cellulare.



Trump informato: "La Casa Bianca prende seriamente la situazione" - Il presidente Donald Trump è stato informato degli ordigni potenzialmente esplosivi recapitati all'ex presidente Barack Obama e all'ex first lady Hillary Clinton. Lo riferisce alla Msnbc un alto dirigente dell'amministrazione, sottolineando che la Casa Bianca sta prendendo la situazione "molto seriamente".



Evacuazione anche in Florida - E' stato poi evacuato a Sunrise, nel sud della Florida, anche l'ufficio di Debbie Wasserman Schultz, deputata democratica al Congresso ed ex presidente del partito democratico. Anche in questo caso è stato ritrovato un pacco sospetto, ispezionato da una squadra di artificieri.



"Atto di terrore, ma non ci intimidiranno" - "Un atto di terrore mirato a minare la libertà di stampa, ma non ci intimidiranno e non ci terrorizzeranno": è questo il ocmmento di Bill de Blasio, sindaco di New York, a proposito del pacco bomba inviato al Time Warner Center. "E' tempo di odio e paura ma la grande maggioranza di americani e di newyorkesi vuole vivere in pace" ha aggiunto.