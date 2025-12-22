Fallito blitz, Usa ancora "inseguono" la terza petroliera venezuelana

La Guardia Costiera degli Stati Uniti era ancora impegnata nella notte nell'inseguimento di una terza petroliera che si intende sequestrare, dopo il fallimento del blitz avvenuto il giorno precedente. Secondo quanto riferito da un funzionario statunitense all'AFP, la nave Bella 1 avrebbe continuato a navigare senza fermarsi né rallentare. L'"inseguimento attivo" è in corso nel Mar dei Caraibi e segue il sequestro, avvenuto il giorno prima, della seconda nave in due settimane da parte delle autorità statunitensi al largo del Venezuela. Nell'area è schierata una vasta presenza militare americana, con l'obiettivo di esercitare pressione sul governo guidato da Nicolas Maduro.