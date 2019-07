FOTO24 VIDEO24 Logo Mediaset ComingSoon.it Donne logo mastergame Created using Figma Grazia Meteo.it People sportmediaset_negative sportmediaset_positive TGCOM24 meteo.it

COME GOOGLE E FACEBOOK 11 luglio 2019 09:04 Usa, indagine sul piano della Francia di tassare i giganti del web leggi dopo La Casa Bianca avvierà un'indagine sul piano della Francia di tassare i giganti del web come Google e Facebook. Secondo l'agenzia Bloomberg, l'annuncio sarebbe imminente e potrebbe preludere a nuovi dazi statunitensi contro Parigi. Si tratta dello stesso tipo di inchiesta che Trump ha voluto prima dei dazi alla Cina: al rappresentate Usa al commercio Robert Lighthizer verrà dato un anno per verificare se il piano francese danneggia le imprese.

