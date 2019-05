Usa, incriminato banchiere: approvò maxi prestito a Paul Manafort

Secondo i media Usa, il banchiere Stephen Calk, un ex consigliere economico della campagna presidenziale di Donald Trump nel 2016, è stato incriminato con l'accusa di aver approvato un prestito di 16 milioni per Paul Manafort, l'ex capo della campagna elettorale del tycoon. In cambio avrebbe ricevuto il suo aiuto per un posto di vertice nell'amministrazione.