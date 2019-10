Usa incriminano una banca turca: "Violate le sanzioni all'Iran"

Il dipartimento di giustizia americano ha incriminato la Halkbank, seconda banca statale turca, con l'accusa di frode e riciclaggio di denaro per aver violato le sanzioni Usa all'Iran. Secondo i procuratori di New York alti dirigenti del governo turco "hanno partecipato e protetto" uno schema che prevedeva il trasferimento illegale di soldi e oro in cambio di petrolio e gas, intascando tangenti da decine di milioni di dollari.