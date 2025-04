Usa, incendio a un motore di un aereo di linea in Florida: illesi i passeggeri

Il motore di un aereo di linea della compagnia aerea Delta Air Lines ha preso fuoco presso l'aeroporto internazionale di Orlando, in Florida, costringendo l'equipaggio a evacuare i passeggeri tramite gli scivoli di emergenza sull'asfalto dell'aeroporto. Lo riferisce l'emittente televisiva Cnn, secondo cui l'Autorità federale per l'aviazione statunitense ha già avviato un'indagine in merito all'incidente. A bordo dell'aereo si trovavano 282 passeggeri, che sono stati evacuati tramite gli scivoli e sono tutti incolumi.