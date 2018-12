Usa, immigrazione: giudice blocca taglio aiuti a "città santuario"

Nuovo schiaffo a Donald Trump sull'immigrazione da parte dei giudici. Una magistrato federale ha infatti bocciato il provvedimento del dipartimento di Giustizia con cui si volevano colpire le cosiddette "città santuario" (come New York, Los Angeles e San Francisco) che hanno programmi per aiutare gli immigrati irregolari. In particolare è stato fermato il taglio degli aiuti a queste metropoli, come fortemente voluto dal presidente americano.