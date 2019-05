Usa, il sindaco di New York de Blasio: "Corro per la Casa Bianca"

Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle primarie democratiche per le presidenziali statunitensi del 2020. Nel fine settimana de Blasio darà il via alla sua campagna elettorale in Iowa e in South Carolina. "Come presidente affronterò i ricchi - ha spiegato il sindaco di New York -. Affronterò le grandi corporazioni e non mi fermerò finché questo governo non sarà al servizio dei lavoratori".