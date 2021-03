Usa, il Senato boccia l'emendamento per l'aumento salario del minimo

ansa

Il Senato statunitense ha respinto l'emendamento presentato da Bernie Sanders per raddoppiare in cinque anni il salario minimo federale a 15 dollari l'ora, nel piano di aiuti Covid da 1.900 miliardi di dollari all'esame dell'Aula. Il quorum necessario era di 60 voti. Ai no dei repubblicani si sono uniti anche otto democratici. L'aumento del salario minimo è una delle promesse elettorali di Joe Biden.