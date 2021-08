Usa, il Pentagono ordina a compagnie aeree aiuto evacuazione da Kabul

ansa

Il Pentagono ha annunciato l'avvio di un programma di emergenza che obbliga le compagnie aeree civili a mettere a disposizione del governo alcuni dei loro velivoli, per aiutare le operazioni di evacuazione a Kabul. Gli aerei coinvolti saranno una ventina. Secondo un portavoce della Difesa Usa gli aerei saranno a disposizione ma non viaggeranno direttamente da e per Kabul, ma preleveranno coloro che sono già in Paesi terzi.