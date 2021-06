Usa, il Pentagono dice "no" alla bandiera del Pride nelle basi

ansa

Il portavoce del Pentagono John Kirby ha fatto sapere che il dipartimento della Difesa "manterrà la politica esistente per l'esposizione di bandiere non ufficiali" e "non concederà un'eccezione per esporre la bandiera del Pride" nelle basi militari. Era stato il segretario di Stato, Antony Blinken, a rilasciare un'autorizzazione generale per gli avamposti diplomatici statunitensi a far sventolare la bandiera arcobaleno.