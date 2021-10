Usa, il magnate Durst condannato all'ergastolo per omicidio amica

Afp

Robert Durst, l'eccentrica "pecora nera" di una dinastia immobiliare di New York, è stato condannato a vita senza libertà condizionale per aver ucciso una amica. Nel 2015 era stato arrestato dopo aver confessato involontariamente di "averli ammazzati tutti" in un documentario realizzato per Hbo. Durst, che ha 78 anni e si è proclamato innocente, ha evitato il rischio della pena di morte perché in California vige la moratoria sulla pena capitale.