Usa, i dem si spaccano su eventuale impeachment a Trump

I democratici si spaccano sull'impeachment di Donald Trump dopo l'audizione dell'ex procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller. Secondo indiscrezioni, in un incontro a porte chiuse il presidente della commissione giustizia della Camera, Jerry Nadler, avrebbe spinto per lanciare l'impeachment. Ma la sua richiesta si sarebbe scontrata con l'opposizione della speaker della Camera Nancy Pelosi, che l'avrebbe definita prematura.