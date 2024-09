Usa, Hunter Biden si dichiarerà colpevole nel processo per frode al fisco

I legali di Hunter Biden, il figlio del presidente americano, hanno annunciato, poco prima che si aprisse il processo per frode fiscale, che il loro assistito si dichiarerà colpevole per i reati di frode fiscale. Hunter Biden si era sempre dichiarato innocente dall'accusa di aver frodato il fisco per 1,4 milioni di dollari, poiché non aveva pagato le tasse negli anni in cui era tossicodipendente. Con questo cambio di strategia, in caso di via libera da parte del giudice, il figlio del presidente potrebbe evitare un processo pubblico.