Usa, "ho ucciso 93 donne": il serial killer disegna i ritratti delle sue vittime

Little, ex pugile professionista, prima prendeva a pugni le sue vittime e poi le strangolava. Ha ucciso per lo più donne emarginate e vulnerabili, spesso coinvolte nella prostituzione e tossicodipendenti. Oggi ha 78 anni, ha problemi di salute e si trova in una prigione del Texas.



Il serial killer ha deciso di riprodurre su carta i volti delle sue vittime non per un desiderio di redenzione. "Quando parli con lui ti accorgi che si eccita al ricordo", spiega il detective Bernie Nelson, come riporta Il Messaggero. Little, infatti, uccideva per piacere sessuale. "Gli piace ricordare gli omicidi e raccontare come strangolava le sue vittime: è un mostro", aggiunge il detective. Delle oltre 90 donne che l'uomo sostiene di aver ucciso, l'Fbi ne ha identificate finora solo 36.