-afp

La tempesta tropicale Henri, che si dirige verso la costa nordorientale degli Stati Uniti minacciando anche New York, si è rafforzata trasformandosi in uragano di categoria 1. Lo riporta il Centro nazionale per gli uragani statunitense. Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha dichiarato lo stato di emergenza nella città. L'uragano non dovrebbe toccare terra nella Grande Mela, ma molto vicino: le previsioni parlano di Long Island.