Usa, Harris: nessun aumento tasse per chi guadagna meno di 400mila dollari

Afp

Negli Stati Uniti, con la vittoria alle presidenziali del candidato democratico Joe Biden, non ci saranno aumenti di tasse per chi guadagna meno di 400mila dollari (337mila euro circa) all'anno. Lo ha voluto chiarire Kamala Harris, la vice presidente eletta degli Stati Uniti. "Sia chiaro - ha spiegato la senatrice su Twitter - se guadagni meno di 400mila dollari l'anno, non pagherai un centesimo in più di tasse sotto un'amministrazione Biden-Harris".