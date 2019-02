Usa, guerra Trump-California sulle emissioni auto

Si apre un nuovo fronte di battaglia tra la California e l'amministrazione Trump. Dopo gli scontri sull'emergenza nazionale per il muro tra Usa e Messico e la revoca dei fondi per i treni ad alta velocità, la Casa Bianca annuncia di aver messo fine ai negoziati con lo Stato sull'intenzione di cancellare i più restrittivi standard dell'amministrazione Obama sui consumi auto per ridurre le emissioni di gas serra. Si rischia un'aspra battaglia legale.