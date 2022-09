Usa: "Grazie a Draghi per sua leadership in un momento difficile"

"Vogliamo ringraziare il premier italiano uscente Mario Draghi per la sua leadership forte e visionaria in un momento difficile per la storia italiana, europea e del mondo".

Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Ned Price in un briefing con la stampa. "Lo ringraziamo anche per la sua dedizione ai valori che i nostri Paesi hanno condiviso per cosi tanto tempo", ha aggiunto.