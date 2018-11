Usa, gli Scout tolgono "boy" dal nome, ma le "girl" non ci stanno: è guerra

Negli Stati Uniti le Girl scout hanno presentato una denuncia contro i Boy scout of America per aver cambiato nome, eliminando il "boy" visto che vogliono ammettere le ragazze. Lo riporta la Bbc. La nuova sigla dei Boy scout sarà "Scouts Bsa" e questo non è piaciuto alle Girl scout, secondo le quali la trasformazione creerebbe a loro un danno. Per questo motivo hanno presentato una denuncia per violazione del marchio.

La denuncia delle Girl Scout - "Solo le Girl scout of United States of America (Gsusa) hanno il diritto di usare i marchi Girl scout e Scouts per lo sviluppo di servizi di leadership per ragazze", si legge nella denuncia presentata alla Corte federale di Manhattan. A loro dire, la trasformazione dei Boy scout rischia di "marginalizzare" le Girl scout anche perché molti credono che le due organizzazioni si siano fuse.



La risposta dei Boy scout - In risposta, i Boy scout of America hanno emesso un comunicato nel quale hanno detto che stanno valutando la denuncia e che credono che "ci sia un'opportunità per entrambe le organizzazioni di erogare servizi alle ragazze e ai ragazzi nelle nostre comunità".



Nei Boy scout anche bambine tra 7 e 10 anni - I Boy scout hanno aperto le loro comunità alle bambine tra sette e dieci anni quest'anno, mentre il prossimo anno toccherà a bambine e ragazze tra 11 e 17 anni. Una decisione che ha fatto infuriare il presidente delle Girl scout Kathy Hopinkah, che ha denunciato "ben documentate" campagne di "conversione" di ragazze che hanno lasciato la sua organizzazione a favore dell'altra. I Boy scout hanno 2,3 milioni di membri, mentre le Girl scout sono circa 2 milioni.