Usa, giudice ordina al Texas di rimuovere barriere anti migranti

Le barriere anti migranti sul Rio Grande in Texas saranno rimosse: lo ha deciso un giudice federale che ha chiesto alle autorità di togliere le barriere galleggianti costruite lungo il fiume Rio Grande.

Smacco per il governatore repubblicano Greg Abbott che aveva voluto il muro per scoraggiare gli attraversamenti illegali dal Messico. Nella sua ingiunzione preliminare il giudice David Ezra si è schierato con il Dipartimento di Giustizia, che ha intentato una causa a luglio sostenendo che il Texas non aveva l'autorità per installare un segmento di boe arancioni chiodate lungo 300 metri nel fiume, un corso d'acqua internazionale dove il governo federale ha giurisdizione. Ezra ha concesso al Texas fino al 15 settembre per spostare la barriera galleggiante sul lato americano della riva del fiume, in coordinamento con il Genio militare.