Usa, giudice: desecretare pagamenti a presunte ex amanti di Trump

Un giudice di New York ha ordinato che siano diffusi i documenti relativi ai pagamenti con cui l'ex avvocato personale di Trump, Michael Cohen, avrebbe comprato il silenzio di due presunti ex amanti del tycoon, la pornostar Stormy Daniels e l'ex "coniglietta" Karen McDougal. Cohen ha confessato di aver pagato, violando la legge sui finanziamenti elettorali, per evitare la diffusione di notizie imbarazzanti poco prima delle Presidenziali del 2016.