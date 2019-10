Usa, giudice della Georgia ferma la legge contro l'aborto

Un giudice federale ha bloccato temporaneamente il controverso bando in Georgia sull'aborto. Una decisione che segue quella di altri giudici in differenti Stati. La legge, che sarebbe entrata in vigore a gennaio, è una delle più restrittive del Paese e mette fuori legge l'interruzione di gravidanza dopo sei settimane, quando è percepibile il battito del feto ma spesso la donna non sa ancora di essere incinta.