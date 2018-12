Usa, giudice del Texas: Obamacare incostituzionale, Trump esulta

"Wow, ma non sorprendente. L'Obamacare è stata dichiarata incostituzionale da un giudice molto rispettato in Texas. Grande notizia per l'America!". Cosi' il presidente Donald Trump ha commentato su Twitter la decisione del giudice federale del Texas Reed O'Connor su una parte della riforma sanitaria Affordable Care Act (ACA), nota come Obamacare. In un altro tweet, Trump afferma che "ora il Congresso deve approvare una "forte" legge che fornisca una "grande" assistenza sanitaria e protegga le condizioni pre-esistenti".

Annunciato ricorso dei Democratici - ​Il guidice Reed O'Connor ha accolto il ricorso di una ventina di governatori e ministri della Giustizia di stati repubblicani stabilendo una sentenza che è destinata ad essere oggetto di un ricorso alla Corte Suprema, innanzitutto da parte del Partito Democratico.