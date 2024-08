Usa, schiaffo a Biden: giudice blocca il piano per annullare i debiti degli studenti

Nuovo schiaffo per Joe Biden e per milioni di ex studenti americani. Una Corte d'appello federale ha bloccato il nuovo piano per riduzione del debito studentesco, impedendo di fatto all'amministrazione presidenziale di andare avanti con il Saving on a Valuable Education (Save) fino a quando il tribunale non si risolverà la causa. "Il nuovo piano è una maxi operazione, piu' grande di quasiasi altro programma passato", ha scritto il giudice federale nella sentenza. Sette procuratori generali di altrettanti Stati a guida repubblicana hanno intentato causa contro Save, introdotto lo scorso anno dopo che la Corte Suprema aveva annullato il programma universale di riduzione del debito studentesco voluto dal presidente americano.