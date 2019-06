Usa, giornalista accusa Trump: "Mi stuprò 23 anni fa in un camerino"

Nuove accuse di molestie sessuali a Donald Trump. La giornalista americana Jean Carroll, nota per essere stata una delle più famose opinioniste e per aver curato dal 1993 l'iconica rubrica della posta del cuore per la rivista Elle, ha accusato il tycoon di averla molestata e poi stuprata nel camerino di un grande magazzino di lusso. L'episodio, raccontato in un libro in uscita, risalirebbe a 23 anni fa.