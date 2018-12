Usa, genero Trump in lizza per incarico capo gabinetto Casa Bianca

Il genero di Donald Trump Jared Kushner sarebbe in lizza, secondo alcuni media Usa, per la poltrona di capo di gabinetto della Casa Bianca. "Non so se sia in corsa per il posto, ma come tutti noi riconosciamo, sarebbe grande in qualunque ruolo per il quale venisse scelto dal presidente" ha commentato la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders.