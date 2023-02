Usa, la costa Est nella morsa del gelo: a New York fino a -20 gradi

La costa orientale degli Usa è al gelo: le temperature sono crollate infatti sotto lo zero e sono accompagnate da forti venti.

Nella città di New York la massima nelle prossime ore è di meno tre gradi, con la colonnina di mercurio attesa scendere fino a meno quindici gradi, senza contare i venti con i quali la temperatura percepita è ben oltre -20. Lo scettro di regina del freddo va però a Mount Washington, in New Hampshire: la colonnina di mercurio è a -43 ma la temperatura percepita è di -77. L'ondata di freddo è intensa ma di breve durata. Già domenica infatti si dovrebbe salire a temperature più in linea con la media di stagione.