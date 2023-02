Usa e Gb annunciano sanzioni contro hacker russi gruppo Trickbot

Il dipartimento del Tesoro Usa ha annunciato un'iniziativa congiunta con la Gran Bretagna per sanzionare sette "cyber criminali russi" che fanno parte dell'organizzazione denominata Trickbot.

Il gruppo è ritenuto responsabile di una serie di virus informatici utilizzati per infettare milioni di computer in tutto il mondo e trafugare dati finanziari. Tutte le persone sanzionate vivono in Russia o nelle regioni ucraine occupate da Mosca. Secondo gli Usa, Trickbot è associata ai servizi di intelligence di Mosca.