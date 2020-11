Usa, galoppa il Covid: 190mila casi in 24 ore, 1,15 mln in 7 giorni

Afp

Gli Stati Uniti hanno registrato 192.805 nuovo casi di Covid-19 in sole 24 ore. Negli ultimi sette giorni i nuovi contagi hanno superato quota 1,15 milioni. Tra i positivi c'è anche Donald Trump Jr, come riportato venerdì sera dai media americani. Il figlio maggiore del presidente non presenta sintomi ed è in isolamento. In Brasile superati i 6 milioni di contagi.