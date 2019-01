Usa, gaffe comando strategico: video auguri con lancio di una bomba

Il Comando strategico Usa si è dovuto scusare dopo gli auguri-gaffe pubblicati su Twitter per Capodanno. Nel messaggio, il comando si è detto "pronto a lanciare qualcosa di ben più grosso" della tradizionale enorme palla che a Times Square si usa per celebrare il nuovo anno. Il messaggio mostra poi in un video un bombardiere pronto a sganciare. Il tweet, rimosso, è stato ripreso dai media Usa prima delle scuse ufficiali.