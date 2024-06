Usa, una foto vera vince un concorso per le immagini create dall'Intelligenza Artificiale

Il fenicottero ritratto nello scatto non era davvero senza testa e collo, ma si stava solo grattando la pancia con il becco. La giuria, dopo aver scoperto la verità, è stata costretta a riassegnare i due premi. L'artista Astray ha accettato e compreso la decisione spiegando di aver comunque raggiunto il suo obiettivo: "provare che le foto realizzate dagli esseri umani non hanno perso la loro rilevanza" rispetto a quelle generate dall'Ai. La giuria "beffata" era composta da esperti del settore come fotografi e collaboratori del New York Times, dell’agenzia Getty Images e della casa d’aste Christies.