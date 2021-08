donnavventura

In Florida, negli Usa, sono stati registrati nelle ultime 24 ore 11.515 ricoveri per Covid, di cui 2.400 in terapia intensiva. Nonostante lo Stato americano sia il nuovo epicentro della pandemia, il governatore Ron DeSantis non considera l'idea di imporre le mascherine. Nei giorni scorsi ha multato Miami Beach per aver cercato di convincere i cittadini a usare il dispositivo di protezione e ha impedito alle aziende di chiedere prova di vaccinazione.