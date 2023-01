Usa: nuovo flop per McCarthy, ma ora 15 "ribelli" votano per lui

Negli Usa alla tredicesima votazione per l'elezione dello speaker della Camera, Kevin McCarthy, non è nuovamente riuscito a ottenere il quorum.

Il repubblicano è riuscito però a recuperare il voto di 15 dei 20 "dissidenti" del partito, e nell'ultima votazione ha ottenuto 214 voti, uno in più di quella precedente. Da parte dal partito repubblicano, secondo fonti interne, è comunque in corso un'intensa attività di lobbying per riuscire a far eleggere McCarthy nel corso della notte, tanto che lui stesso si è detto convinto che "stanotte avrò i voti per diventare speaker". Il prossimo voto è previsto per le 22 (le 4 di sabato mattina in Italia).