Usa-Filippine, al via oggi esercitazioni congiunte

Gli Stati Uniti e le Filippine hanno dato il via oggi alle esercitazioni annuali congiunte, strumento inteso come prova del continuo sostengo della Casa Bianca alla nazione nel sud est asiatico a fronte delle tensioni con la Cina. Le esercitazioni, a cui dovrebbero di circa 14mila effettivi, di cui 9mila in arrivo dagli Stati Uniti, si svolgono in aree filippine prossime a Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale, tratto strategico per il commercio globale e teatro di crescenti frizioni regionali.