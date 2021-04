Usa, fedelissimo di Trump chiese grazia preventiva

Ansa

Secondo il "New York Times", Matt Gaetz, il deputato repubblicano fedelissimo di Donald Trump, avrebbe chiesto all'ex presidente Usa la grazia preventiva per qualsiasi reato commesso per sé stesso e per altri alleati del Congresso. La richiesta sarebbe stata presentata negli ultimi giorni dell'amministrazione Trump. Gaetz è accusato di una relazione con una minorenne ed è sotto indagine per aver pagato alcune donne per rapporti sessuali.