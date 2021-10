Usa, Fda raccomanda a terza dose vaccino Covid per over 65

Ansa

Il comitato indipendente consultivo della Food and Drug Administration (Fda), l'agenzia federale Usa preposta al controllo dei farmaci, ha raccomandato unanimemente la terza dose del vaccino Moderna per le persone dai 65 anni in su e per gli adulti ad alto rischio di contrarre forme gravi della malattia o che sono esposti nell'ambiente di lavoro. Le raccomandazioni sono analoghe a quelle già fatte per il vaccino Pfizer-BioNtech.