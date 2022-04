Usa, Fda autorizza il primo test respiratorio per il Covid

Negli Usa arriva un nuovo test Covid-19.

L'agenzia federale del farmaco americana, la Food and Drug Administration (Fda), ha autorizzato il primo test diagnostico che si serve di un campione di respiro per individuare le infezioni da coronavirus. "Un altro esempio della rapida innovazione nel campo dei test diagnostici utili per affrontare la pandemia" lo ha definito Jeff Shuren, direttore del Center for Devices and Radiological Health della Fda.