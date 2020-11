Usa, Fauci: "Americani, preparatevi a un'ondata di Covid dopo l'altra"

Afp

Dopo che milioni di americani hanno viaggiato per il Paese in occasione del Giorno del Ringraziamento, l'immunologo Anthony Fauci ha avvenrtito la popolazione che deve "prepararsi ad affrontare un'ondata dopo l'altra di Covid-19". Il consigliere del governo Usa ha poi aggiunto che "quasi certamente ci sarà un incremento per la gente che si è messa in viaggio. Non vogliamo spaventare la gente, ma questa è la realtà".