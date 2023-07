Usa, ex prete condannato a 25 anni per aver drogato e molestato uomini

In Usa un ex prete della Louisiana è stato condannato a 25 anni di carcere dopo essersi dichiarato colpevole di aver drogato e molestato 17 uomini incontrati in una popolare zona turistica di New Orleans.

Secondo il procuratore distrettuale prendeva di mira persone nel quartiere francese della città che sembravano ubriache, smarrite o bisognose di aiuto. I crimini si sono verificati dal 2019 al 2021 e molte delle vittime erano turisti.