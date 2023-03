Usa, in Pennsylvania esplode fabbrica di cioccolato: sette morti

Negli Usa, una potente esplosione in una fabbrica di cioccolato a West Riding, piccola città nella Pennsylvania orientale, ha provocato la morte di sette persone.

Almeno una decina di feriti trasferiti in diverse strutture sanitarie Gli investigatori stanno esaminando la scena per cercare di determinare la causa dell'esplosione. Tre edifici intorno alla struttura sono stati evacuati per precauzione.